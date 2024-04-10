Больше половины компаний испытывают сложности с расчетами за импорт

10 апреля. FINMARKET.RU - Аналитики Минпромторга оценили ситуацию с расчетами за импорт. Так, опрос Центра по внешней торговле при Минпромторге (ЦВТ), посвященный проблемам российских компаний с импортом, показал, что 52% российских импортеров испытывали трудности с трансграничными расчетами в валюте в 2023 г. Это на 10 п. п. больше, чем в 2022 г. О результатах исследования "Ведомостям" сообщили два источника, знакомых с презентацией ЦВТ.

В опросе приняло участие около 200 компаний разного масштаба - от микропредприятий до крупных. Примерно четверть из них ведут деятельность в области машиностроения и химии, еще часть производит электрооборудование и металлопродукцию.

Среди наиболее распространенных барьеров при оплате товаров - неготовность иностранного банка принять платеж из(42%), отказ банка-корреспондента его обработать (17%) и отключение российской кредитной организации от SWIFT (13%), следует из результатов опроса. При этом отказы зарубежных банков в принятии перевода существенно участились - на них пожаловались 42% предприятий вместо 32% в 2022 г.

Как показало исследование ЦВТ, основной валютой оплаты импорта в прошлом году стал юань - его доля выросла до 60,5% с 3,6% в 2022 г. Доля рубля выросла с 18,4% до 21,3%, а доля доллара и евро упала до 8,8% и 4,1% соответственно.

Помимо трудностей с оплатой поставкам в Россию часто мешают отказы производителей продавать товар, сложности с доставкой, дорогая логистика и неприемлемое повышение стоимости самого товара, следует из результатов опроса.

Несмотря на сложности с расчетами, импортировать в Россию стало легче, если сравнивать с 2022 г.

Аналитики Минпромторга отдельно опрашивали компании про логистику и таможенные процедуры. В частности, только 16% респондентов в прошлом году сталкивались с трудностями при оформлении на российской таможне (22% в 2022 г.) и лишь 18% отметили удорожание логистики (42% в 2022 г.).

Опрос ЦВТ позволяет держать руку на пульсе и отслеживать изменения в области поставок иностранной продукции, имеющей критическое значение для промышленности, а его результаты играют важную роль при принятии решений о поддержке производителей, пояснил "Ведомостям" представитель Минпромторга.