В НКР ждут повторения рекордной прибыли банков в этом году

9 апреля. FINMARKET.RU -в этом году могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. чистой прибыли, считают аналитики рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) в новом обзоре: сектору по силам повторить рекорд прошлого года в размере 3,3 трлн руб. Возврат на капитал (ROE) составит 20-22% против 25% годом ранее. Ожидаемый агентством результат будет достигнут в случае отсутствия негативного влияния нестабильных составляющих прибыли - переоценки валюты или ценных бумаг.

Как пишут "Ведомости" , уприбыли российских банков в 2024 г. сейчас самый оптимистичный на рынке. В ЦБ ожидают снижения показателя на 13-30% - в диапазон от 2,3 трлн до 2,8 трлн руб., или около 200 млрд руб. ежемесячно. У АКРА прогноз на уровне 2,9-3 трлн руб., у агентства "Эксперт РА" - 2,84 трлн руб. Экономисты Совкомбанка также ждут снижения показателя на 15-20% до 2,5-2,7 трлн руб. В Национальном рейтинговом агентстве (НРА) ждут по итогам 2024 г. немногим больше 2 трлн руб.

Активы банковской системы вырастут в 2024 г. на 15-17% до 190-200 трлн руб. и за 4 года (2021-2024 гг.) фактически удвоятся - главным образом благодаря кредитному портфелю, пишут аналитики НКР в обзоре.

По прогнозу агентства, корпоративное кредитование прибавит порядка 15-18% (20% годом ранее), а портфель достигнет 85-87 трлн руб. Розничное кредитование притормозит существеннее - как на фоне сворачивания программы льготной ипотеки под 8% в июле, так и за счет действия прямых ограничений ЦБ на выдачи в необеспеченном кредитовании (макропруденциальные лимиты). Но темпы роста останутся двузначными: ипотечный портфель за счет льготных программ и увеличения лимитов по ним вырастет на 15-17% до 21-21,3 трлн руб.

Портфель необеспеченной розницы прибавит порядка 10-13% (13,6% в 2023 г., исключая валютную переоценку) и достигнет 15-15,4 трлн руб., ожидают в НКР.

Вклады останутся крайне привлекательным инструментом сбережения, считают в агентстве: максимальные ставки по ним будут держаться на уровне 13,5-14,5% с учетом проводимой монетарной политики ЦБ. Объем средств населения за 2024 г. увеличится на 18-22% до 53-55 трлн руб.

НКР в прогнозе исходит из предпосылки отсутствия новых макроэкономических шоков, сопоставимых с острой фазой 2022 г., и стабильной динамики стоимости фондирования. Базовый сценарий агентства предполагает среднегодовое значение ключевой ставки Банка России в 2024 г. в диапазоне 14,5-15,5% (прогноз ЦБ - 13,5-15,5%). В НКР полагают, что российский ВВП в 2024 г. вырастет не более чем на 1,5% (прогноз ЦБ - 1-2%), а годовая инфляция составит 4-5% (4-4,5%). В прогнозе аналитики агентства исходят из среднегодового курса доллара 90-92 руб./$.