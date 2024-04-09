Условия выдачи промышленной ипотеки предлагают пересмотреть

9 апреля. FINMARKET.RU - Минпромторг прорабатывает изменения условий выдаваемой с 2022 г. промышленной ипотеки совместно с Минфином, Минэкономразвития и банками-участниками. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель ведомства.

В частности, речь идет об установлении плавающей льготной ставки для новых заемщиков, в случае если ключевая ставка ЦБ превышает определенное пороговое значение. Также предлагается установить ограничение по объему выручки для новых заемщиков, ввести понятие малой технологической компании и разработать особые условия промипотеки для них, пояснил собеседник. Подробностей в части порогового значения ставки ЦБ, минимального размера выручки заемщика и условий для малых технологических компаний он не раскрыл.

Правила программы промипотеки регламентированы постановлением № 1570 и позволяют предприятиям взять льготный кредит по ставке от 3 до 5% на покупку, строительство или реконструкцию объекта производственной недвижимости. Заем выдается под залог этой недвижимости на срок не более семи лет. Максимальная сумма кредита составляет 500 млн руб. Не позднее чем через три года после его получения заемщик должен начать использовать не менее половины площади купленного объекта.

Сейчас в программе участвует 15 российских банков. Это Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, Дом.РФ, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Кубань кредит", Транскапиталбанк, "Ак барс", "Аверс", "Центр-инвест", Новикомбанк и Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства.

В 2023 г. предприятиям было выдано 834 льготных кредита на сумму 82,8 млрд руб., следует из данных Минпромторга.

Банки - участники программы в целом подтверждают обсуждение внесения изменений в условия программы.