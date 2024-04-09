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09 апреля 2024 года 08:27
Объем утечек в России вырос в пять раз
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dpa/ТАСС
9 апреля. FINMARKET.RU - Количество сливов информации в 1-м квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно сократилось - с 60 до 57. Об этом говорится в исследовании российского сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, пишут "Известия".. В компании проанализировали сведения о гражданах, опубликованные на профильных ресурсах в даркнете, интернете и телеграм-каналах. В то же время объем данных, попавших в открытый доступ, вырос в пять раз: 121 млн уникальных телефонных номеров и 38 млн e-mail в 1-м квартале этого года (против 11 млн телефонов и 23 млн e-mail в 1-м квартале 2023-го), сообщается в исследовании. Как заявили "Известиям" в Роскомнадзоре, в 1-м квартале 2024 года служба зафиксировала 47 фактов публикации массивов персональных данных. Они содержали в том числе и ранее оказавшиеся в открытом доступе записи, уточнили в госоргане. Объем попавшей в Сеть информации там не раскрыли. В этом году изменились отрасли - лидеры по объему утечек, отмечается в исследовании. В 1-м квартале прошлого года почти половина потерь пришлась на медицинские организации и аптеки. А сейчас более 70% слитых данных оказалось из финансовых организаций: 96 млн уникальных номеров телефонов и 20 млн e-mail клиентов. В ЦБ изданию рассказали, что постоянно взаимодействуют с банками по теме противодействия компьютерным атакам, включая сливы информации. Злоумышленники могут использовать полученные сведения как для рекламы и спама, так и для попыток украсть деньги, пояснили эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, утечки, информация
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