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08 апреля 2024 года 10:01
Бизнес предложил запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков
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Егор Алеев/ТАСС
8 апреля. FINMARKET.RU - Консорциум АНО "Вычислительная техника" (АНО ВТ, объединяет ряд крупных российских производителей электроники, в том числе "Аквариус", Yadro, Depo и др.) предложил исключить из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов, пишут "Ведомости". Эта идея вошла в перечень инициатив по продвижению российских товаров в рознице, направленный АНО ВТ в Минцифры. Кроме того АНО ВТ предлагает давать российским вендорам и федеральным торговым сетям льготные кредиты для стимулирования производство и закупки техники для массового сегмента, а также ввести обсуждаемые с начала 2023 года утилизационный сбор и акцизы на импортную технику и возвращать часть сбора отечественным производителям "при достижении определенных объемов реализации продукции". В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) поддерживают инициативу о льготном кредитовании, но выступают против ограничения параллельного импорта и введения акциза. "Это скажется на рынке отрицательно, потому что может увеличить стоимость продукции, создать дефицит по некоторым категориям и ограничить добросовестную конкуренцию", - заявил "Ведомостям" представитель РАТЭК.
Опубликовано Финмаркет
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