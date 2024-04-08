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08 апреля 2024 года 09:40

До России добралась новая мошенническая схема

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EPA/ТАСС
EPA/ТАСС
8 апреля. FINMARKET.RU - Мошенники начали использовать новую для России схему, которая позволяет отправлять фишинговые ссылки клиентам банков от имени популярного сервиса компании Google — Looker Studio (популярный онлайн-инструмент для преобразования данных в удобные и красивые отчеты).

Впервые об этой проблеме сообщили исследователи из компании Checkpoint осенью 2023 года. И вот полгода спустя этот инструмент взяли на вооружение злоумышленники, работающие по России, сообщили "Известиям" в F.A.C.C.T. Эта компания выявила канал, через который злоумышленники похищают данные граждан, а затем и деньги со счетов. В рассылках предлагается получить выплату или онлайн-компенсацию. Опасность схемы в том, что письмо формируется на реальном сервере сервиса Google, то есть действительно направляется с него потенциальной жертве. А люди, как и IT-решения по защите от киберугроз, привыкли доверять тому, что приходит от международного гиганта.

Но вместо отчетов люди получают единственный слайд, который информирует о том, что им положены онлайн-компенсации или выплаты. Ссылка в тексте данного письма совсем не безобидная. Она ведет на Google-презентацию, содержащую единственный слайд, являющийся ссылкой на мошеннический ресурс, рассказал собеседник газеты. Далее всё по классике: человек вводит свои данные, которые перехватывают злоумышленники. Следующий шаг — похищение денег со счетов.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  мошенники,  интернет

 
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