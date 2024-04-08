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08 апреля 2024 года 08:52
Март стал лучшим месяцем для рынка коллективных инвестиций
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Донат Сорокин/ТАСС
8 апреля. FINMARKET.RU - Март стал лучшим с начала года месяцем для рынка коллективных инвестиций, пишет "Коммерсантъ". Пайщики вложили в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФы) более 16,7 млрд рублей, что в шесть раз выше показателя февраля. Интерес отмечался ко всем основным категориям фондов. В облигации и акции поступил объем, рекордный с докризисного 2021 года. В ближайшие месяцы управляющие ожидают дальнейшего роста привлечений на рынке коллективных инвестиций, чему будут способствовать наблюдающийся в последнее время рост фондового рынка и ожидания перехода Банка России к более мягкой денежно-кредитной политике. "По мере того как макрофакторы и ЦБ будут сигнализировать о возможности начала цикла снижения ставки, инвесторы будут наращивать вложения в фонды облигаций и смешанного типа", - считает руководитель отдела продаж УК "Первая" Андрей Макаров.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ПИФы, инвестиции
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