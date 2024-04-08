Импортеры электронных услуг из ЕАЭС начнут платить за них НДС в России

8 апреля. FINMARKET.RU - Российские компании, приобретающие электронные услуги у контрагентов из стран, начнут платитьв российский бюджет с апреля 2024 г. в качестве налоговых агентов, пишут "Ведомости". Изменения произойдут вследствие поправок, внесенных в Таможенный кодекс ЕАЭС. На запуск нового механизма обратили внимание налоговые консультанты и юристы. Страны – участницы ЕАЭС договорились о новом регулировании еще в конце 2022 г., однако из-за сложной и длительной процедуры вступления в силу работать поправки начали только с апреля 2024 г.

Поправки к Договору о ЕАЭС (предусмотрены, в частности, протоколом от 9.12.2022, решением Совета ЕЭК от 27 сентября 2023 г. № 7) изменили принцип уплаты налога внутри союза. Новые правила касаются компаний, которые продают электронные услуги в другие страны ЕАЭС, и тех, кто их покупает, раньше при таких сделках налог уплачивался продавцом только в его государстве, теперь эту обязанность в своей стране начал выполнять покупатель как налоговый агент, рассказала "Ведомостям" руководитель практики структурирования юридической фирмы "Томашевская и партнеры" Людмила Круглова. Такой НДС может включаться в стоимость услуги, но, несмотря на это, учитывается в общей налоговой базе (сумма, на которую начисляется налог), говорит ведущий налоговый консультант компании "Лигал бридж" Юлия Макеева. Новые нормы также предусматривают, что в случае приобретения услуг через посредника "исчисление и уплата НДС производятся таким посредником в расчетах, а не налогоплательщиком, оказывающим услуги в электронной форме" (п. 11 протокола).

Отдельным решением от 27 сентября 2023 г. Совет ЕЭК определил перечень электронных услуг, которые подпадают под новые правила. Среди них предоставление прав на использование программного обеспечения для любых видов электронных устройств (включая игры), рекламные услуги, хранение и обработка информации, предоставление доменных имен, оказание услуг хостинга, услуг по размещению в информационных сетях предложений о купле-продаже товаров, работ, услуг и др.

До 1 апреля в России действовали два различных механизма исчисления и уплаты НДС на электронные b2b-услуги (оказываются одним юридическим лицом другому юридическому лицу). Если российская компания приобретала их у контрагента из страны – члена ЕАЭС, то налог выплачивал продавец услуги в своей стране. НДС же на услуги компаний из государств за пределами союза, наоборот, платился в стране покупателя, т. е. в России (так называемый "налог на Google").