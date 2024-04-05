Ритейл против сокращения сроков расчета с поставщиками

5 апреля. FINMARKET.RU - Федеральные ритейлеры не готовы сокращать сроки оплаты поставщикам социально значимых продуктов. Речь идет о расчетах за поставку мяса, хлеба, муки, растительного масла, сахара, соли и так далее - всего чуть более 20 наименований. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко, пишут "Известия"

Так сети отреагировали на законопроект депутатов, который внесли в нижнюю палату парламента еще в конце 2022 года. Тогда парламентарии предложили пересмотреть статью 9 закона о торговле, которая регламентирует, как именно стороны должны расплачиваться друг с другом.

Сейчас ритейлерам дается 8 дней для перевода средств партнерам, если они приобрели продукты со сроком годности менее 10 суток. Если товары можно хранить 10-30 дней, то оплату следует произвести в течение 25 календарных дней.

Законодатели уверены: за все социально значимые товары сети должны расплачиваться в течение 10 дней, а для свежей и скоропортящейся продукции рамки следует сократить до 4-8 суток.

Но представители торговли не согласны: предложенные нормы могут дать обратный эффект, в частности, негативно сказаться на потребителях, говорится в отзыве АКОРТа. Так, сокращение сроков оплаты до 10 дней для социально значимых товаров отвлечет средства ритейлеров, которые компании инвестируют в сдерживание цен в магазинах. Продажа такой продукции сейчас убыточна для сетей, поэтому в возникших обстоятельствах они могут просто уменьшить ассортимент.

Как говорится в письме ассоциации в кабмин, предлагаемое регулирование, по сути, обяжет сети выплачивать поставщикам стоимость почти четвертой части продукции задолго до ее фактической реализации.

В АКОРТ добавили: до сих пор производители не предоставили ритейлерам никаких сведений о системных проблемах и нарушениях сроков оплаты. Хотя представители торговли неоднократно просили об этом.