Доходы бюджета от продажи лицензий на недра упали до минимума за 13 лет

5 апреля. FINMARKET.RU - Объем поступлений вРоссии от продажи лицензий на право пользования участками недр в 2023 г. снизился на 37% в сравнении с предыдущим годом до 25,3 млрд руб., сообщил вчера замруководителя Роснедр Дмитрий Данилин. Как следует из материалов Роснедр, это самый низкий показатель с 2010 г., пишут "Ведомости"

Данилин в ходе коллегии Роснедр назвал несколько факторов, которые привели к падению доходов государства от продажи лицензий. Среди них - санкционное давление, исчерпание крупных рентабельных объектов в нераспределенном фонде, недопуск иностранцев к участию в аукционах, а также установление специальных требований к участникам. Это приводит к ограничению конкуренции на торгах и снижению доходов государства от разовых платежей, считает он.

По словам Данилина, увеличение налоговой нагрузки на недропользователей также негативно сказывается на поступлениях в бюджет от продажи лицензий.

Как сказал Данилин, с 2020 г. Роснедра перевыполняли план по доходам, но в прошлом году плановое значение по доходам достигнуто не было. Из заявленных в 2023 г. 300 аукционов торги состоялись лишь по 197, или 66% от их общего числа.

Из представленных на коллегии материалов Роснедр следует, что в прошлом году было проведено 77 аукционов на право пользования участками с запасами и ресурсами углеводородного сырья. Но состоялось из них лишь 47. На участки с твердыми полезными ископаемыми (ТПИ) состоялось 149 аукционов из 218 объявленных.от аукционов на право пользования нефтегазовыми участками составили 6,1 млрд руб., ТПИ - 12 млрд руб., говорится в материалах.

В 2024 г. Роснедра планируют получить от продажи лицензий на29,5 млрд руб., говорится в презентации агентства. Для выполнения плана необходимо провести 250 аукционов.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов предложил Роснедрам пересмотреть подход к проведению аукционов. Он отметил, что агентство должно ориентироваться не на их количество, а на введение участков в экономический оборот. Также Козлов отметил, что в рамках торгов на право пользования небольшими участками можно предусмотреть отдельные требования, чтобы заинтересовать компании в участии в них.