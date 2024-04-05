Субъектам МСП разрешат брать кредитные каникулы

5 апреля. FINMARKET.RU - Субъектам малого и среднего бизнеса разрешат обращаться в банки за кредитными каникулами. Соответствующее поручение отдал президентВладимир Путин. Проработкой вопроса займутся правительство и Банк России. До 1 июня они должны предоставитьправо "не чаще одного раза в 5 лет обращаться к кредитору - финансовой организации с требованием об установлении льготного периода, на который приостанавливается исполнение обязательств заемщика по договору кредита", отмечается на сайте Кремля. Длительность кредитных каникул ограничена 6-ю месяцами. Кредитная история в этот период ухудшаться не будет.

Мера призвана поддержать отечественных предпринимателей и минимизировать риски их банкротства в непростых финансовых ситуациях, пишут "Известия"

В ЦБ, комментируя поручение президента, напомнили, что кредитныеоказали серьезную поддержку малому и среднему бизнесу в период пандемии. Позже механизм использовали, чтобы помочь субъектам МСП с наименьшими потерями перестроить свои бизнес-модели после введения санкционных ограничений.

"Банк России считает полезным внедрение постоянно действующего механизма кредитных каникул для субъектов МСП. В настоящее время Банк России совместно с участниками финансового рынка и заинтересованными ведомствами прорабатывает оптимальные параметры кредитных каникул для субъектов МСП. Но говорить о конкретных параметрах пока преждевременно", - подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Возможность взять кредитные каникулы станет существенной поддержкой для МСП, убежден член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. С ее помощью предприниматели смогут сохранить безупречную кредитную историю в период временных финансовых трудностей.

"Кредитные обязательства остаются крупной нагрузкой для МСП. Возможность перенести выплаты на полгода может оказаться важной для продолжения деятельности компаний, например когда нужно за полгода заключить выгодные сделки, а потом быстро расплатиться", - считает парламентарий.