В России в 1,5 раза выросло число заявок на регистрацию товарных знаков

4 апреля. FINMARKET.RU - С начала 2024 года количество заявок от российского бизнеса в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарных знаков увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом "Известиям" сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

"За два месяца этого года отечественные предприниматели подали более 19,5 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков. Это почти на 45% выше аналогичного показателя 2023 года. Тогда было зарегистрировано 13,5 тыс. заявок. А в сравнении с началом 2022 года прирост составил 75,4%. Такая положительная динамика в указанный период отмечается впервые", - отметил Зубов.

По его словам, с начала т.г. российский бизнес регистрировал новые товарные знаки преимущественно в следующих сегментах: одежда и обувь (21,3% от общего объема заявок); программное обеспечение, электроника и смартфоны (16,5%); бытовая химия, парфюмерия и косметика (13,4%); печатная продукция и канцелярские принадлежности (11,2%); а также кондитерские, хлебобулочные товары, мука и зерновые (10,2%).

Самыми активными регионами, в которых с начала года бизнес регистрировал свои товарные знаки, стали Москва (5676 заявок), Московская область (1814), Санкт-Петербург (1586), Краснодарский край (820) и Свердловская область (484), сказал Зубов, отметив, что устойчивый рост заявок от российских предпринимателей на регистрацию товарных знаков наблюдается последние 10 лет - с 2015 года. С 2016 г. запросы отечественного бизнеса на товарные знаки увеличивались на 10-20% ежегодно..