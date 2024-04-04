.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
04 апреля 2024 года 09:25
Рынок перестрахования расширяется за счет небольших компаний
|0
Станислав Красильников/ТАСС
4 апреля. FINMARKET.RU - Количество участников перестрахования отдельных рисков стало расти за счет средних компаний. Это позволяет наращивать емкость сегмента на фоне сокращения участия государственной РНПК, кроме того, небольшие компании расширяют возможности бизнеса, пишет "Коммерсант". Страховые компании подтверждают, что перестрахование им интересно. По словам экспертов, тенденция связана с запросом страховых компаний на альтернативные емкости по перестрахованию. Текущая ситуация сохраняется уже не первый год, постепенно рынок движется к диверсификации перестрахования в первую очередь за счет внутренних резервов. Однако участие в перестраховочном бизнесе требует существенного увеличения уставного капитала. В частности, по словам председателя совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерины Якуниной, лицензия на входящее перестрахование требует от страховщика большего размера уставного капитала. Соответственно, без этой лицензии капитал компании должен быть не менее 300 млн рублей, а с лицензией - не менее 600 млн рублей. Говоря о D&O, главный риск в том, что из-за довольно широкой формулировки покрываемых рисков страхователи заявляют претензии по нестраховым случаям, и приходится формировать резервы, которые могут "висеть" очень долго в ожидании окончания судебных разбирательств, добавил заместитель гендиректора "Абсолют Страхования" Михаил Алексеев.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, перестрахование, рынок
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.