Рынок перестрахования расширяется за счет небольших компаний

4 апреля. FINMARKET.RU - Количество участников перестрахования отдельных рисков стало расти за счет средних компаний. Это позволяет наращивать емкость сегмента на фоне сокращения участия государственной РНПК, кроме того, небольшие компании расширяют возможности бизнеса, пишет "Коммерсант"

Страховые компании подтверждают, чтоим интересно. По словам экспертов, тенденция связана с запросом страховых компаний на альтернативные емкости по перестрахованию. Текущая ситуация сохраняется уже не первый год, постепеннодвижется к диверсификации перестрахования в первую очередь за счет внутренних резервов.

Однако участие в перестраховочном бизнесе требует существенного увеличения уставного капитала. В частности, по словам председателя совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерины Якуниной, лицензия на входящее перестрахование требует от страховщика большего размера уставного капитала. Соответственно, без этой лицензии капитал компании должен быть не менее 300 млн рублей, а с лицензией - не менее 600 млн рублей. Говоря о D&O, главный риск в том, что из-за довольно широкой формулировки покрываемых рисков страхователи заявляют претензии по нестраховым случаям, и приходится формировать резервы, которые могут "висеть" очень долго в ожидании окончания судебных разбирательств, добавил заместитель гендиректора "Абсолют Страхования" Михаил Алексеев.