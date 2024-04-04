Бюджет получил в 2023 году 884 млрд руб. не включенных в прогноз доходов

4 апреля. FINMARKET.RU - За прошлый год в казну поступил 281 вид доходов, не учтенных в прогнозе при формировании финансового плана. Их сумма составила 884 млрд рублей, говорится в мартовском докладе Счетной палаты РФ (СП) об исполнении бюджета в 2023 году, пишут "Известия"

Такой объем незапланированных поступлений - максимальный как минимум с 2015 года, подсчитали "Известия" на основе предыдущих докладов СП (отчеты до 2015 года не содержат таких сведений). Например, в 2022-м впоступило 60 млрд неучтенных доходов, а предыдущий рекорд был в 2021-м - 416 млрд.

Согласно документу СП, в 2023 году более 89% неучтенных доходов приходится на:

- безвозмездные поступления;

- сборы по windfall tax;

- налог на прибыль организаций, уплаченный бывшими участниками консолидированной группы налогоплательщиков.

Безвозмездные поступления - это добровольные платежи в казну в форме межбюджетных трансфертов, дотаций, субсидий и субвенций. Перечисления могут делать физические и юридические лица, международные организации и правительства иностранных государств, в том числе в виде пожертвований. По этой статье прогноз не учел 290 млрд доходов, говорится в докладе СП.

Всего бюджет получил 444 млрд таких платежей (как заложенных в прогноз, так и не заложенных) - это в 13 раз больше плана на год, подсчитали аудиторы. Главным образом поступления обеспечил возврат регионами и госорганизациями остатков трансфертов прошлых лет - набралось на 161 млрд рублей.

Еще одна крупная статья безвозмездных платежей - поступления, связанные с реализацией активов иностранными компаниями. В декабре 2022 года власти ввели комиссию при продаже российского бизнеса нерезидентами из недружественных стран.

Другие крупные безвозмездныепоступили от возврата трансфертов внебюджетными фондами (Соцфонд и ФОМС) со времен коронавируса - на 49 млрд, и из бюджета Москвы на строительство железной дороги - на 37 млрд.