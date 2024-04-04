- - безвозмездные поступления;
- - сборы по windfall tax;
- - налог на прибыль организаций, уплаченный бывшими участниками консолидированной группы налогоплательщиков.
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04 апреля 2024 года 08:29
Бюджет получил в 2023 году 884 млрд руб. не включенных в прогноз доходов
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Владимир Гердо/ТАСС
4 апреля. FINMARKET.RU - За прошлый год в казну поступил 281 вид доходов, не учтенных в прогнозе при формировании финансового плана. Их сумма составила 884 млрд рублей, говорится в мартовском докладе Счетной палаты РФ (СП) об исполнении бюджета в 2023 году, пишут "Известия". Такой объем незапланированных поступлений - максимальный как минимум с 2015 года, подсчитали "Известия" на основе предыдущих докладов СП (отчеты до 2015 года не содержат таких сведений). Например, в 2022-м в бюджет поступило 60 млрд неучтенных доходов, а предыдущий рекорд был в 2021-м - 416 млрд. Согласно документу СП, в 2023 году более 89% неучтенных доходов приходится на:
Опубликовано Финмаркет
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