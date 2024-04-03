Умный сенсор на упаковке предупредит о некачественном продукте

3 апреля. FINMARKET.RU - Специалисты Центра НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ имени Н.Э. Баумана разработали простой и экономичный сенсор для контроля качества мясных и рыбных продуктов. Он предназначен для размещения на упаковках, устройство меняет цвет, если товар был разморожен и вновь заморожен или потерял свежесть, пишут "Известия".

"Сенсор на 95% состоит из воды, а остальные 5% — это биосовместимый полимер поливинилацетат, краситель и специя куркумин, а также поваренная соль. Разработка может определять два параметра: свежесть и наличие повторной заморозки. При порче мяса, рыбы и морепродуктов рН меняется с нейтрального на щелочной, что вызывает изменение цвета куркумина с желтого на красно-оранжевый. А при разморозке продукта наш сенсор становится неоднородным", — сообщили в пресс-службе центра.

Повторная заморозка мясных и рыбных продуктов — распространенное нарушение правил хранения таких товаров. При этом в них снижается содержание белка, разрушается текстура и ухудшаются вкусовые качества, теряются полезные физиологически активные вещества, например, гемин — биоактивная форма железа в мясе. Также это может спровоцировать размножение бактерий.

Очень часто незапланированная разморозка происходит при транспортировке, например, в фурах. Недобросовестный продавец может попытаться скрыть этот факт, заморозить мясо вновь и продавать его. Разработка российских ученых должна защитить покупателя от приобретения такого продукта, пишут "Известия".