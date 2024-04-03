В РФ может появиться единый центр безопасности в области ИИ

3 апреля. FINMARKET.RU - Минцифры обсуждает с отраслью создание единого центра безопасности в области

Объединение может бороться с дипфейками и "отравлением" данных, пишут "Ведомости".

О том, что в России в 2024 г. может появиться единый центр исследования безопасности в сфере искусственного интеллекта (ИИ), рассказала управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова на форуме информационных технологий 2 апреля. "Необходимо по принципу CERT (computer emergency response team – общепринятое название команд реагирования на инциденты информационной безопасности), т. е. обмена данными между участниками разных рынков и разработчиками ПО, создать единый центр исследования безопасности в области ИИ. В части классической кибербезопасности проводится регулярная проверка алгоритмов безопасной разработки ПО. То же самое может касаться и алгоритмов использования ИИ для разработки, проверки и мониторинга", – поясняла Кулашова.

Минцифры уже ведет работу по созданию CERT по ИИ с заинтересованными участниками, подтвердил замминистра Александр Шойтов. "С учетом того что вопросы безопасности ИИ в отдельных компаниях и госструктурах развиваются, создание единого центра исследований информационной безопасности (ИБ) искусственного интеллекта как единой точки исследований необходимо", – сказал он.

"Ведомости" обратились в Минцифры за деталями проекта.

Сейчас в России есть несколько CERT, например ICS-CERT «"Лаборатории Касперского", ГосСОПКА и GOV-CERT ФСБ, специализирующийся на финансовой сфере центр ЦБ FinCERT, перечисляет ведущий эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Искусственный интеллект" на базе МФТИ Александр Родин.

Тема создания CERT для ИИ обсуждается в рамках готовящегося национального проекта "Экономика данных", который должен прийти на смену нацпроекту "Цифровая экономика", рассказал советник генерального директора Positive Technologies Артем Сычев. Positive Technologies, в свою очередь, стремится в этом участвовать, добавил он.