Глобальный разворот грузопотоков на Азию

3 апреля. FINMARKET.RU - Происходит глобальныйгрузопотоков на Азию, заявил во вторник министр по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.

"Происходит глобальный разворот грузопотоков на Восток и Азию. Поэтому новое прочтение получили традиционные международные транспортные коридоры, проходящие по территории наших стран", - сообщил министрна Московском экономическом форуме, его цитирует пресс-служба комиссии.

Он подчеркнул, что усилия ЕЭК направлены на развитие евразийских транспортных коридоров и реализацию приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств - членов ЕАЭС.

"Для этого также принят Комплексный план развития евразийских транспортных коридоров, утвержден перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, на ежегодной основе на рассмотрение глав правительств Союза представляется соответствующий доклад о создании и развитии транспортной инфраструктуры в направлениях "Восток-Запад" и "Север-Юг", в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс, Один путь", - сообщил Кожошев.

Как отметили в пресс-службе, "ЕЭК и государства - члены ЕАЭС сегодня активно занимаются развитием контейнерных и мультимодальных перевозок, внедрением цифровых технологий, разработкой документов об интеллектуальных транспортных системах".

"Мы понимаем, что несмотря на имеющиеся сложности, многократно повысилась ценность общего рынка транспортных услуг в Союзе. Сегодня открылись новые возможности для развития транспорта и обеспечения экономической устойчивости наших стран", - обозначил Кожошев.