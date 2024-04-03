.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Страны Южной Азии, включая Индию, создают мало рабочих мест, утрачивают демографический дивиденд - Всемирный банк
03 апреля 2024 года 09:51
Глобальный разворот грузопотоков на Азию
|0
Александр Полегенько/ТАСС
3 апреля. FINMARKET.RU - Происходит глобальный разворот грузопотоков на Азию, заявил во вторник министр по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев. "Происходит глобальный разворот грузопотоков на Восток и Азию. Поэтому новое прочтение получили традиционные международные транспортные коридоры, проходящие по территории наших стран", - сообщил министр ЕЭК на Московском экономическом форуме, его цитирует пресс-служба комиссии. Он подчеркнул, что усилия ЕЭК направлены на развитие евразийских транспортных коридоров и реализацию приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств - членов ЕАЭС. "Для этого также принят Комплексный план развития евразийских транспортных коридоров, утвержден перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, на ежегодной основе на рассмотрение глав правительств Союза представляется соответствующий доклад о создании и развитии транспортной инфраструктуры в направлениях "Восток-Запад" и "Север-Юг", в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс, Один путь", - сообщил Кожошев. Как отметили в пресс-службе, "ЕЭК и государства - члены ЕАЭС сегодня активно занимаются развитием контейнерных и мультимодальных перевозок, внедрением цифровых технологий, разработкой документов об интеллектуальных транспортных системах". "Мы понимаем, что несмотря на имеющиеся сложности, многократно повысилась ценность общего рынка транспортных услуг в Союзе. Сегодня открылись новые возможности для развития транспорта и обеспечения экономической устойчивости наших стран", - обозначил Кожошев.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: ЕЭК, грузопоток, Азия, разворот
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.