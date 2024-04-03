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03 апреля 2024 года 09:45

Доходы от приватизации за квартал вдвое превысили план на год

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Даниил Колодин/ТАСС
Даниил Колодин/ТАСС
3 апреля. FINMARKET.RU - В 1-м квартале доходы от приватизации в бюджет составили 2,2 млрд рублей, что почти вдвое (+83%) больше заложенных на весь год 1,2 млрд рублей, сообщили "Известиям" в пресс-службе Росимущества.

Согласно прогнозному плану по приватизации на 3 года, предусматривается реализация более 28,8 тыс. объектов имущества госказны, включая акционерные организации, общества с ограниченной ответственностью, предприятия, нежилые помещения, земельные участки, транспорт и оборудование.

В Минфине на вопрос "Известий" о причинах роста поступлений посоветовали обратиться в Росимущество. В федеральном агентстве сказали, что предпринимаются все необходимые меры для достижения целей, поставленных министерством, а также для максимизации доходов от продажи госимущества.

Как полагают эксперты, поступления от приватизации будут расти: они станут хорошей альтернативой повышению нагрузки на бизнес, а инвесторы могут заинтересоваться приобретением госимущества на фоне ограничений по вложениям в иностранные активы.

Ранее Минфин внес в правительство перечень из 30 крупных компаний для возможной приватизации, сообщил Антон Силуанов в декабре в эфире телеканала "Россия-24". Он уточнил: речь о предприятиях, где доля государства более 50%, - в них предлагается сократить долю госучастия, не теряя контрольного пакета.



Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  приватизация,  доходы

 
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