Недобросовестные практики банков не меняются

3 апреля. FINMARKET.RU - В 2023 году на финансовом рынкеработала 361 кредитная организация и 132 страховые. В целом количество и банков, и страховщиков несколько сократилось за последние годы.

Основная тематика недобросовестных практик финансовых организаций, с которыми сталкивается ФАС России, в последние годы не меняется. Это по-прежнему недобросовестные практики в рамках взаимодействия банков и страховщиков, а также практики, связанные с неполным раскрытием как банками, так и страховщиками информации о предоставляемых продуктах и услугах на официальных сайтах и в мобильных приложениях, рассказал в интервью Российской газете " заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

По его словам, при кредитовании физических лиц недобросовестные действия в основном связаны с навязыванием кредитными организациями заключения договора страхования с конкретным страховщиком и неполным представлением информации об условиях кредитования, в том числе о возможности заключить договор с иной страховой организацией. Такжезатягивают сроки принятия полисов, оформленных гражданами самостоятельно, в том числе при смене страховщика в период действия кредитного договора. Не всегда до заемщиков доводится информации о требованиях банка к условиям страхования, в том числе в целях получения пониженной процентной ставки по кредиту.

Также он сообщил, что в марте ФАС возбудила первое дело за нарушение нового закона, который вводит требование к банкам по раскрытию полной стоимости кредита, в отношении "Почта Банка". В его рекламе крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4%. Однако данные о сумме, сроке и других важных условиях размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом