Эксперты предложили систему безопасных расчетов со странами-партнерами

3 апреля. FINMARKET.RU - Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили механизм безопасных трансграничных расчетов, который позволит партнерам России избежать риска вторичных санкций.

Концепцию презентовал руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковской системы ЦМАКПа Олег Солнцев в ходе конференции "Новые средства платежа и сбережений в условиях фрагментации мировых расчетов". " Ведомости " ознакомились с материалами конференции, которую проводил ­Институт экономики роста им. Столыпина.

Основой системы является распределенный реестр, осуществляющий эмиссию цифровой валюты (стейблкойнов) и учет транзакций с ней, отметил Солнцев. По словам эксперта, для гарантирования исполнения обязательств страны-участницы формируют резервный фонд, в котором хранятся "залоговые" активы – золото или обеспеченные этим драгметаллом токены (NFT). Стоимость такой единицы цифровой валюты устанавливается исходя из стоимости золота к индикативной валюте (например, доллару или рублю), пояснил Солнцев.

Эмитировать цифровую валюту смогут центральные банки – участники системы по требованию компаний-импортеров с участием местных коммерческих банков, поясняет эксперт. Клиринговый центр может выдавать стране-участнице кредит, номинированный в стейблкойнах, на два года в пределах установленного лимита. Ставки по таким займам могут быть существенно ниже рыночных, также можно вводить беспроцентные периоды, говорит Солнцев.

Импортер при посредничестве коммерческого банка приобретает у центрального банка стейблкойны за национальную валюту, после чего кредитная организация проводит процедуру проверки по антиотмывочному законодательству и осуществляет этот платеж в адрес экспортера. Затем стейблкойны автоматически конвертируются местным ЦБ в национальную валюту, а средства зачисляются на счет компании в коммерческом банке.

Необходимо ежемесячно осуществлять неттинг (взаимозачет) сформированных в стейблкойнах активов и обязательств каждого центрального банка – участника системы, чтобы оптимизировать число обращающихся цифровых активов, говорит Солнцев. Кроме того, центральные банки должны ежегодно погашать накопленную чистую задолженность за счет уменьшения взноса в резервный фонд. Центральный банк страны-кредитора может конвертировать принадлежащие ему стейблкойны в права на золото либо в токен, поясняет Солнцев.

Сейчасв мягких валютах (стран ЕАЭС, ОАЭ, Индии, Ирана, Турции и др.) сдерживаются меньшей ликвидностью и валютными ограничениями, угрозой вторичных санкций, торговыми дисбалансами, недостаточной готовностью платежных систем, отметил в ходе вебинара советник Института ВЭБ.РФ Александр Полонский. Кроме того, волатильность большинства этих валют более высокая, а также бизнес несет высокие транзакционные издержки (комиссии банков и валютные потери при многоступенчатой схеме расчета). Решением может стать создание многосторонней системы на базе единого клирингового центра, согласился с Солнцевым Полонский.