Доля подрабатывающих россиян выросла до 67%

2 апреля. FINMARKET.RU - Доля россиян, которые брали подработку в течение последнего года, выросла до 67%, свидетельствуют данные НАФИ, подготовленные специально для "Российской газеты" . Девять месяцев назад доля подрабатывающих была чуть больше 50%. Эксперты связывают рост подработок с развитием интернет-сервисов, которые помогают найти разовые заказы и проекты, и появлением большого числа вакансий со свободным графиком, в том числе для кассиров и курьеров.

В первую очередь такой рост подработок подогревается развитием интернет-сервисов по поиску работы, считает Юлия Тюрина, профессор кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ. Они позволяют делать очень точную выборку вакансий по типу занятости, удаленности от работодателя, территориальности работы, наличию или отсутствию опыта, времени и графика работы, уровню желаемого дохода, отрасли подработки, возраста претендента и т.д.

Подработка может осуществляться самыми разнообразными способами, рассказывает Екатерина Каштанова, доцент Государственного университета управления. Кто-то берет заказы на фрилансе, а у кого-то помимо работы есть собственный полноценный бизнес.

Спрос в формате подработок последнее время вырос на курьеров. Кроме того, в подработку уходиткассиров.