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02 апреля 2024 года 09:16
Россияне жалуются на качество работы управляющих компаний
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Илья Московец/ТАСС
2 апреля. FINMARKET.RU - Эксперты Народного фронта опросили около 15,9 тыс. граждан в 87 субъектах федерации (в формате онлайн-анкетирования) в рамках комплексного мониторинга в сфере ЖКХ. Выяснилось, что около 80% респондентов проживают в многоквартирных домах. При этом 60% опрошенных сообщили о том, что сталкивались с проблемами в сфере коммунальных услуг, причем "по вине управляющих организаций", пишет "Коммерсант". У четверти участников опроса были за последний год проблемы с водоснабжением, у 23% респондентов - с отоплением. В 57% случаев причиной перебоев опрошенные назвали аварии на сетях. Среди проблем с общедомовым имуществом 38% респондентов назвали содержание подъездов, лифтов и дворов, а также "текущий ремонт"; еще треть упоминала "техническое обслуживание конструкций дома". 41% граждан нашли состояние своего дома удовлетворительным, плохим либо не меняющимся в лучшую сторону, а 18% респондентов заметили "значительное ухудшение". Об улучшении состояния строения сообщили лишь 10% опрошенных. При этом более 40% респондентов отдают за коммунальные услуги от 10% до 20% семейных доходов, а до 8% имеют задолженности по ЖКХ (объясняя это снижением доходов на фоне "роста стоимости товаров и услуг" и возникновением трудных жизненных ситуаций). В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ называют сферу управления многоквартирными домами "запущенной", признавая, что у жильцов "практически нет рычагов для влияния на ситуацию". Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценивал, что для наведения порядка в коммунальной сфере требуется около 4,5 трлн руб.
Опубликовано Финмаркет
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