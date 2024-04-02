ФНС хотят наделить функцией надзора за Советом цифровых платформ

2 апреля. FINMARKET.RU - Федеральную налоговую службу (ФНС) могут наделить функцией госнадзора за деятельностью Совета цифровых платформ, который де-факто может стать регулятором рынка платформенной занятости. Это следует из последней версии законопроекта о платформенной занятости, пишут "Ведомости"

Предполагается, что Совет цифровых платформ будет участвовать в разрешении споров между оператором платформы и занятыми, контролировать соблюдение участниками рынка законодательства в этой сфере, а также обсуждать и разрабатывать профильные законопроекты.

Идея перенести нафункции по надзору за рынком не нова, сообщил изданию источник, близкий к правительству. По его словам, инициатором передать эту роль налоговой службе был Минтруд. Это может объясняться тем, что у ФНС есть опыт ведения реестра электронных платформ, работающих с самозанятыми, а также прямой доступ к регистру населения, полагает источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.

О том, что в проекте закона о платформенной занятости будет фигурировать такой институт, как Совет цифровых платформ, сообщал депутат и глава рабочей группы по законопроекту в Госдуме Андрей Исаев в мае 2023 г., не приводя деталей по функционалу этого органа. За месяц до этого президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил о подписании меморандума о принципах развития платформенной занятости, который предполагает создание саморегулируемой организации "Совет цифровых платформ" при союзе. Подписали документ крупные цифровые компании ("Авито", "Сбермаркет", "Яндекс", Ozon, Wildberries, YouDo, "Газпромнефть"), а также представители ФНС, ФАС, Минтруда, Минэкономразвития, ЦСР и АНО "Цифровая экономика".