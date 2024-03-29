Запасов нефти в России хватит на 60 лет

29 марта. FINMARKET.RU - Даже самые верные адепты и последователи зеленой энергетики в Евросоюзе признают, что без нефти и газа в ближайшие десятилетия человечество не сможет обойтись. Но легких для добычи запасов углеводородов почти не осталось, приходится уходить на шельф или на сложные для разработки горизонты недр, рассказал "Российской газете" глава Федерального агентства по недропользованию - Роснедра, Евгений Петров.

"Если же говорить об обеспеченности запасами, то текущими запасами и уровнем развития технологий, по последним данным, нефти нам хватит на 60 лет, газа - более чем на 100 лет. При нынешнем уровне добычи угля его запасов нам хватит более чем на 100 лет, а с учетом еще нераспределенных среди компаний месторождений - более чем на 500 лет", - сообщил Петров.

Однако, подчеркнул он, важно учитывать, что срок обеспеченности ежегодно меняется. Глава Роснедр отметил, что по газу и углю у РФ колоссальный потенциал. Запасов угля нам хватит более чем на 100 лет, а с учетом еще нераспределенных месторождений - более чем на 500 лет.

Петров отметил, что в настоящее время на суше открытия крупных, а тем более гигантских нефтяных месторождений, маловероятны. На шельфе, да, возможны и даже ожидаются крупные, но вступает в силу экономическая составляющая. "Так, в 2023 году ЛУКОЙЛ поставил на баланс нефтегазоконденсатное месторождение имени Равиля Мазанова, на шельфе Каспийского моря.участка: более 8 млн тонн нефти, 136 млрд кубометров газа и 24 млн тонн газового конденсата. Но отмечу, открыто месторождение было раньше, в прошлом году его поставили на баланс. На Каспии уже создана необходимая инфраструктура для добычи, что сильно улучшает экономику разработки месторождения. На суше же по нефти новые открытия связаны, в основном, со средними или малыми месторождениями", - сообщил глава Роснедр.