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Банк России выявил нарушения при привлечении микрофинансовыми организациями средств физлиц путем выпуска ЦФА
29 марта 2024 года 09:35
Зарубежные онлайн-заказы начнут облагаться пошлиной независимо от цен
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dpa/ТАСС
29 марта. FINMARKET.RU - Заказы физлиц из-за границы через маркетплейсы перестанут подпадать под беспошлинный порог и будут облагаться ввозными сборами вне зависимости от суммы покупки, пишут "Ведомости" со ссылкой на свой источник. Информацию изданию подтвердил представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, большая часть изменений в таможенном регулировании требует ее одобрения). По словам последнего собеседника, это произойдет после вступления в силу поправок в таможенное законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Представитель ЕЭК уточнил, что изменения направлены на "выведение товаров, приобретенных с помощью электронных ресурсов, в отдельную категорию с особенностями их таможенного администрирования". Как считает партнер Б1 Вильгельмина Шавшина, ликвидация порога беспошлинного ввоза будет способствовать развитию отечественной промышленности и пополнению бюджета страны. При этом такая мера также может привести к незначительному повышению стоимости товаров для конечного потребителя, а также к потенциальному увеличению издержек операторов электронной трансграничной торговли, продолжает она, отмечая при этом, что доля онлайн-покупок россиян за рубежом не превышает 1% всего ритейла.
Опубликовано Финмаркет
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