ЦБ предостерег компании от обхода антисанкционных мер

29 марта. FINMARKET.RU - Спустя два года после введения властями особого порядка расчетов с недружественными иностранцами Банк России решил предостеречь финансовые организации от попыток обхода контрсанкционных механизмов.опубликовал 25 марта разъяснение к президентскому указу № 95 от 5 марта 2022 г., подписанное председателем Эльвирой Набиуллиной, пишут "Ведомости" .. В нем регулятор подчеркнул, что прекращение обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед недружественными лицами без зачисления причитающегося исполнения на счета типа "С", например зачетом, новацией (замена одного обязательства другим) или предоставлением отступного, допускается только с разрешения властей.

Решение о публикации разъяснения только сейчас принято в связи с вопросами о механизме исполнения указа № 95, поступающими в том числе от поднадзорных ЦБ организаций, отмечает его представитель.

По указу президента № 95 расчеты по обязательствам резидентов по кредитам, займам и финансовым инструментам перед недружественными кредиторами должны проводиться через счета типа "С": этот порядок распространяется на исполнение обязательств в размере более 10 млн руб. в месяц. Иной порядок исполнения обязательств возможен: ЦБ может выдавать банкам и некредитным финансовым организациям специальные разрешения на это, а Минфин - другим должникам по согласованию с регулятором. Указ создал для резидентов, столкнувшихся с ограничениями валютных операций, возможность не допустить технического неисполнения обязательств перед недружественными кредиторами, напоминает вице-президент объединения предпринимательских организаций "Опора" Борис Федосимов. Одновременно документ нацелен на увеличение контроля за финансовыми операциями между резидентами и нерезидентами, добавляет он.