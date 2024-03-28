Гохран начал закупки алмазов "АЛРОСА" впервые с 2012 г.

28 марта. FINMARKET.RU -России начал закупки алмазоввпервые с 2012 года на фоне санкций ЕС и стран G7, пишет "Коммерсант", ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией.

Первым о этом сообщило издание Rough & Polished. По его информации, закупка проводилась по декабрьской договоренности между АЛРОСА и Минфином, которому подведомственен Гохран. Закупка была совершена в марте. До конца года не исключается возможность новых сделок. Конкретные объемы и суммы не называется.

Партия алмазов, приобретенная Гохраном, содержитразличных размеров. Решение стало неожиданностью, так как еще в январе замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что необходимости в закупках алмазов у АЛРОСА нет. Цены на алмазы сейчас находятся на очень низких уровнях, поскольку рынок проходит дно цикла, считают аналитики "Моих инвестиций". "С текущих уровней, которые мы считаем "полом" для текущего цикла, цены имеют существенный потенциал роста на фоне истощения запасов в гранильном секторе - дестокинг начался в начале 2023 года на фоне роста ставок для огранщиков", - говорится в их комментарии.