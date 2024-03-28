Чиновники и госкомпании не спешат отказываться от импортных машин

28 марта. FINMARKET.RU -новых и подержанных легковых автомобилей в России в прошлом году выросли в денежном выражении на 17% по сравнению с 2022 г. и достигли 36,5 млрд руб. Такие данные содержатся в публичной части госзакупок, их для "Ведомостей" собрала поисково-аналитическая система "Тендерплан". Общая сумма рассчитана исходя из начальных максимальных цен контрактов в тендерах, проведенных в 2022 и 2023 гг.

Как следует из данных "Тендерплана", количество тендеров на закупку легковых машин в прошлом году снизилось на 6% и составило 6647. При этом большая часть из них - 5395 заявок на 24,5 млрд руб. - была разыграна в рамках 44-ФЗ для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Наибольшей популярностью у чиновников и госкомпаний в 2023 г. пользовалась отечественная продукция "АвтоВАЗа". На 2-м месте по объему закупок оказался отечественный "УАЗ". Доля российских национальных автопроизводителей - "АвтоВАЗа" и УАЗа - составила в 2023 г. в общем объеме госзакупок в деньгах около трети против примерно четверти годом ранее.

В прошлом году резко выросли госзакупки китайских автомобилей Haval: почти в 5 раз в деньгах и в 3,4 раза в количестве разыгранных тендеров (295). Это обеспечило компании 3-е место по объемам закупок легковых машин для госнужд. Представленная в России модельная линейка бренда выпускается на заводе компании в Тульской области.

На 4-м месте оказалась японская Toyota. Реализация этих машин через механизм госзакупок в прошлом году снизилась на 18% в деньгах и на 22% в количестве тендеров (229). Седан бизнес-класса Toyota Camry был традиционно одним из самых востребованных автомобилей у чиновников и государственных менеджеров.

Помимо Toyota для госнужд приобретались и другие ушедшие с российского рынка автобренды: Hyundai, Kia, Renault, Volkswagen. Суммарно объемы госзакупок машин этих пяти производителей снизились в прошлом году на треть до 4,3 млрд руб. Тем не менее их совокупная доля все еще остается существенной даже в сравнении с основными бенефициарами этого механизма - российскими национальными автоконцернами.

Госзакупки импортных китайских автомобилей Geely, Great Wall, Chery, Exeed, Changan и GAC выросли за прошлый год почти в 3 раза в деньгах на низкой базе 2022 г. Но их доля в общем объеме тендеров по наиболее популярным маркам остается небольшой.