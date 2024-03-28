Четверть компаний можеть отказать в трудоустройстве кандидатам с долгами

28 марта. FINMARKET.RU - Каждая четвертая компания сегодня проверяет кредитную историю кандидата на замещение вакансии, сообщили "Российской газете" в SuperJob. Это стало важным условием найма, критерием, по которому работодатели определяют, как человек выполняет свои финансовые обязательства, насколько он благонадежен, поясняет руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Если в 2021 году такую проверку проводили при приеме всех кандидатов только 5% компаний, то в 2024 г. - уже 17%. Количество компаний, заинтересованных в том, чтобы их сотрудники не имели долгов, за последние 5 лет выросло больше чем в 3 раза.

Чаще всего с проверкой кредитных историй и отказами при выявлении просроченной задолженности сталкиваются сотрудники, работа которых связана с финансами и материальной ответственностью: финансовый директор, продавец, кладовщик, бухгалтер, кассир и специалист по закупкам. Но этими специалистами список не ограничивается. С таким испытанием сталкивался каждый четвертый менеджер по работе с клиентами, 23% специалистов по продажам, 21% снабженцев. Кроме того, работодатели проверяют эйчаров, так как они имеют отношение к формированию бюджетов.

Между тем законных оснований для отказа в приеме на работу по причине наличия долгов нет. Роструд разъяснил эту ситуацию на портале "Онлайнинспекция.рф", сославшись на статью 64 Трудового кодекса. В ней говорится, что отказ в заключении трудового договора должен быть обоснованным. Работодатель вправе делать это только по причинам, связанным с деловыми качествами кандидата.