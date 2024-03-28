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28 марта 2024 года 09:20
Четверть компаний можеть отказать в трудоустройстве кандидатам с долгами
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Владимир Смирнов/ТАСС
28 марта. FINMARKET.RU - Каждая четвертая компания сегодня проверяет кредитную историю кандидата на замещение вакансии, сообщили "Российской газете"в SuperJob. Это стало важным условием найма, критерием, по которому работодатели определяют, как человек выполняет свои финансовые обязательства, насколько он благонадежен, поясняет руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Если в 2021 году такую проверку проводили при приеме всех кандидатов только 5% компаний, то в 2024 г. - уже 17%. Количество компаний, заинтересованных в том, чтобы их сотрудники не имели долгов, за последние 5 лет выросло больше чем в 3 раза. Чаще всего с проверкой кредитных историй и отказами при выявлении просроченной задолженности сталкиваются сотрудники, работа которых связана с финансами и материальной ответственностью: финансовый директор, продавец, кладовщик, бухгалтер, кассир и специалист по закупкам. Но этими специалистами список не ограничивается. С таким испытанием сталкивался каждый четвертый менеджер по работе с клиентами, 23% специалистов по продажам, 21% снабженцев. Кроме того, работодатели проверяют эйчаров, так как они имеют отношение к формированию бюджетов. Между тем законных оснований для отказа в приеме на работу по причине наличия долгов нет. Роструд разъяснил эту ситуацию на портале "Онлайнинспекция.рф", сославшись на статью 64 Трудового кодекса. В ней говорится, что отказ в заключении трудового договора должен быть обоснованным. Работодатель вправе делать это только по причинам, связанным с деловыми качествами кандидата.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, граждане, трудоустройсто, долги
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