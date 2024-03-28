В РФ возобновилось обсуждение регулирования занятости курьеров и таксистов

28 марта. FINMARKET.RU - Властивернулись к обсуждению регулирования платформенной занятости, которое началось больше года назад. Рабочая группа по подготовке законопроекта, в которой участвуют эксперты, представители бизнеса и Минтруда, подготовила его новую версию, сообщили "Ведомостям" два источника, знакомых с ходом обсуждения. По их словам, документ согласован с Минтрудом и учитывает предложения экспертов и бизнес-сообщества.

Согласно законопроекту, отношения между платформой и занятыми не признаются трудовыми и будут регулироваться Гражданским кодексом (ГК). В частности, такой формат предполагает заключение гражданско-правового договора, где будет оговариваться использование цифровой платформы.распространится только на информсистемы, включенные в реестр цифровых платформ, при этом вступление в него предлагают сделать добровольным. Предполагается, что реестр платформ занятости будет вести ФНС. Для включения в этот список площадка должна осуществлять информационный обмен с налоговыми органами.

Законопроект не распространяется на доски объявлений (такие, как "Авито", Profi.ru, YoDo и др.), а также на отношения, связанные с наймом и предоставлением недвижимого имущества (ЦИАН, "Островок", Booking и др.), следует из документа. Как уточнил источник "Ведомостей", который входит в рабочую группу, регулирование будет относиться прежде всего к таксистам и курьерам. Таким образом, законопроект коснется таких цифровых площадок, как Wildberries, Ozon, сервисы "Яндекса" и "Сбера".

В новый законопроект включено 10 статей, которые регулируют права и обязанности занятых и самих интернет-площадок. Документ предполагает, что цифровая платформа обязана устанавливать стандарты качества оказания услуг, контролировать наличие лицензий занятого, информировать его об условиях взаимодействия с ним. Кроме того, площадка будет выступать налоговым агентом, т. е. исчислять и уплачивать за самозанятого налоги. Еще одной обязанностью платформы будет предоставление в Минтруд информации для оценки состояния рынка платформенной занятости, его структуры и динамики.

В тексте перечислено 18 пунктов прав оператора цифровой площадки и 8 пунктов прав платформенного занятого.

Законопроект предполагает разрешение споров через совет цифровых платформ занятости. Его предлагается создать в качестве саморегулируемой организации.