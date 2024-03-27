Спрос на недвижимость за рубежом падает

27 марта. FINMARKET.RU - Ослабление рубля и сложности с выводом средств за границу стали одной из причин сокращения в первом квартале 2024 года до 50% интереса россиян к покупке недвижимости за рубежом. Это хорошо заметно по рынку Турции, где объем сделок с участием россиян сократился почти втрое. Наблюдается и охлаждение к рынку недвижимости ОАЭ, пишет "Коммерсант"

В Prian.ru подсчитали, что в январе-марте 2024 года спрос россиян на зарубежнуюсократился на 50% год к году. В Barnes International Moscow говорят о снижении на 20% год к году. Негативный тренд фиксируют аналитики Golden Brown Group и Nevestate, но конкретных цифр они не приводят.

При этом аналитики видят увеличение интереса к Греции, связывая его с предстоящим ужесточением условий по программе "золотой визы" и к Венгрии за счет перезапуска программы получения инвестиционного вида на жительство. Директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина отметила, что значительный спрос в первом квартале продолжили формировать Кипр, Испания и Франция. По словам главного редактора Prian.ru Филиппа Березина, зарубежную недвижимость россияне продолжают рассматривать как относительно доступный актив для получения за границей дохода в долларах или евро.