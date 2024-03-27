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27 марта 2024 года 09:30
На долгосрочные сбережения появится единый налоговый вычет
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
27 марта. FINMARKET.RU - В России появится единый налоговый вычет на целый ряд видов накоплений. Его максимальный размер может составлять до 60 тыс. руб. в год. Закон об этом публикует "Российская газета". Единый налоговый вычет коснется вложений на индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС третьего типа), взносов в программу долгосрочных сбережений и по договору негосударственного пенсионного обеспечения. При этом закон имеет обратную силу и будет действовать в отношении договоров, заключенных с 1 января 2024 года, отмечают в Банке России. От уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) освобождаются взносы на общую сумму до 400 тыс. руб. в год - по всем трем продуктам. "Таким образом, максимальный размер вычета может составить от 52 тыс. до 60 тыс. руб. ежегодно в зависимости от размера доходов инвестора", - говорят в ЦБ. Как поясняли в Минфине, также законом предусмотрена обязанность по представлению негосударственными пенсионными фондами в налоговые органы информации, связанной с заключением договоров долгосрочных сбережений, что позволит обеспечить контроль за предоставлением вычетов. Кроме того, закон предусматривает условия трансформации "старых" инвестиционных счетов в новый тип, а также поэтапное увеличение минимального срока владения ИИС третьего типа. Так, минимальный срок счета, открытого в 2024-2026 годах, составит пять лет, а в последующем он будет увеличиваться на год - до достижения 10 лет, указали в ЦБ.
Опубликовано Финмаркет
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