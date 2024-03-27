Госдума обсуждает страхование посетителей публичных мест

27 марта. FINMARKET.RU - После теракта в "Крокус сити холле" депутаты Госдумы вернулись к обсуждению обязательного страхования посетителей мест массового скопления людей. Об этом "Ведомостям" рассказали глава комитета по финрынку нижней палаты парламента Анатолий Аксаков и заместитель председателя комитета Олег Савченко. Законопроект еще не внесен в Госдуму и прорабатывается совместно с профессиональным сообществом, сообщил Аксаков.

Вопрос обязательного страхования посетителей публичных мест на законодательном уровне был поднят еще в 2018 г. после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек.

Подготовка проекта требует тщательных расчетов, указывает Аксаков: с одной стороны, нужно определить страховой лимит для каждого пострадавшего, с другой - необходимо учитывать рост издержек для собственников, который повлечет принятие закона. Наконец, необходимо определить структуру источника, за счет которого будут производиться выплаты, добавляет депутат.

Принимать законопроект в срочном порядке на таком эмоциональном фоне не совсем рационально, считает Савченко: необходимо экспертное заключение специалистов, они изучат и обобщат наиболее распространенные ошибки, которые встречались при других трагедиях. "Это позволит исключить ситуацию, что кто-то, например, из строителей или подрядчиков, ответственных за пожарную безопасность и техническое оснащение, решил сэкономить", - объясняет Савченко. Система, в которой собственник низкого по качеству объекта отвечает рублем за стоимость страховки, будет более эффективна, считает он.

Банк России готов принять участие в разработке законопроекта, сообщил его представитель, - такой механизм может стать одним из инструментов финансовой защиты людей. Важно, чтобы применение этого инструмента за счет проведения предстраховой оценки стимулировало собственников и эксплуатирующие организации повышать безопасность на своих объектах, подчеркнул он.