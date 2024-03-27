В РФ хотят ввести единые базовые ставки по окладам бюджетников

27 марта. FINMARKET.RU - Правительство хотят обязать устанавливать единый размер базовых окладов для работников бюджетной сферы. Законопроект с поправками в ст. 144 Трудового кодекса сенаторы и депутаты внесут в Госдуму 27 марта. Они считают, что величина фиксированных выплат должна быть не меньше уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 19,2 тыс. рублей, пишут "Известия"

В пояснительной записке сообщается, что в соответствии с законом "О минимальном размере оплаты труда" первый разряд единой тарифной сетки был оторван от уровня МРОТ. Чтобы изменить эту ситуацию, в целях защиты работников бюджетной сферы в Трудовой кодекс была внесена поправка, которая наделила правительство правом устанавливать базовыеи ставки зарплат. Однако, как сообщают в документе его авторы, с 2007 года кабмин им ни разу не воспользовался. То есть обязанности такой у правительства нет.

Это привело к тому, что в большинстве субъектов сложилась структура, приводящая к значительной как межрегиональной, так и внутрирегиональной дифференциации зарплат работников бюджетной сферы, а также к большой разнице между заработной платой руководителей и работников, отмечается в пояснительной записке.

Как пояснили изданию в комитете Госдумы по труду и социальной политике , размер базовой ставки окладов должен быть не ниже уровня МРОТ. Сегодня в сфере здравоохранения и образования этот показатель может составлять от 5 тыс. до 12 тыс. рублей в зависимости от региона.

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда, в настоящее время по поручению президента идет межведомственная работа по подготовке предложений по совершенствованию систем оплаты труда работников бюджетной сферы.

Эксперты инициативу поддерживают, при этом видят в ней и риски, если не сохранить бюджетникам дополнительные финансовые надбавки, которые могут составлять до 60% зарплаты.