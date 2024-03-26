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26 марта 2024 года 10:25

Населению предложат отказаться от низких тарифов на электроэнергию

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Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС
26 марта. FINMARKET.RU - Минэнерго может предложить населению принять участие в снижении спроса на электроэнергию: в определенное время отключать бытовые приборы, что должно привести к разгрузке энергосистемы и уменьшению цен, пишет "Коммерсант". Для этого придется перейти на тарифы коммерческих предприятий, которые в среднем на 34% выше цен для населения, получив взамен вознаграждение. ФАС совместно с другими ведомствами может разработать проект соответствующего федерального закона к началу 2025 года, говорится в плане. В ФАС пояснили “Ъ”, что разработку проекта плана ведет Минэнерго. В Минэнерго сообщили, что "дорожная карта» «находится в проработке".

Аналитики сомневаются, что такая сделка будет выгодной, предлагая привлекать к эксперименту молодежь и экоактивистов через мобильные сервисы.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  элэнергия,  тарифы,  население

 
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