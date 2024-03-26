.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
26 марта 2024 года 10:25
Населению предложат отказаться от низких тарифов на электроэнергию
|0
Сергей Фадеичев/ТАСС
26 марта. FINMARKET.RU - Минэнерго может предложить населению принять участие в снижении спроса на электроэнергию: в определенное время отключать бытовые приборы, что должно привести к разгрузке энергосистемы и уменьшению цен, пишет "Коммерсант". Для этого придется перейти на тарифы коммерческих предприятий, которые в среднем на 34% выше цен для населения, получив взамен вознаграждение. ФАС совместно с другими ведомствами может разработать проект соответствующего федерального закона к началу 2025 года, говорится в плане. В ФАС пояснили “Ъ”, что разработку проекта плана ведет Минэнерго. В Минэнерго сообщили, что "дорожная карта» «находится в проработке". Аналитики сомневаются, что такая сделка будет выгодной, предлагая привлекать к эксперименту молодежь и экоактивистов через мобильные сервисы.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.