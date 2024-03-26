Бизнес ведет переговоры по поправкам в закон о приватизации

26 марта. FINMARKET.RU - В РСПП рассказали о переговорах по поправкам в закон о приватизации. Пока стороны сошлись на перспективности модификации нормы о сроках давности, пишут "Ведомости".

В проекте концепции по защите добросовестного бизнеса от деприватизации, подготовленном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), наибольшее одобрение со стороны ведомств получила норма о сроке давности, сообщил "Ведомостям" президент союза Александр Шохин. Речь идет об ограничении срока давности в 10 лет применительно к сделкам по приватизации, добавил Шохин. Эта норма есть в Гражданском кодексе, но не всегда используется в правоприменительной практике, поскольку из этого правила возможны исключения, отметил он.

Недавно Минфин провел совещание с участием заинтересованных ведомств, где заслушал предложения союза по этому вопросу, сообщил Шохин. Там было выбрано главное, "ударное" направление работы – идея обязательного соблюдения 10-летнего пресекательного срока, отметил Шохин.

По его словам, это позволит регулировать базовые вопросы, связанные с итогами приватизации. На съезде РСПП 18 апреля, куда приглашен президент, союз надеется получить финальное одобрение главы государства по этому вопросу, отметил Шохин. Как уточнил знакомый с ходом дискуссии источник, кроме сроков давности обсуждался вопрос усиления нормы о праве сторон на справедливую компенсацию в спорах о законности приватизации, но к согласию с ведомствами по этой теме пока не удалось прийти. По его словам, закрепление таких обязательств позволит избежать существенного ущерба для бизнеса.

Минфин и другие заинтересованные федеральные ведомства вместе с экспертами прорабатывают предложения РСПП по защите добросовестного бизнеса от деприватизации, подтвердил представитель министерства. Речь идет о защите права собственности добросовестных приобретателей имущества, в отношении которого впоследствии обнаружены нарушения норм приобретения предыдущими владельцами, указал он. "Рассматриваются различные формы защиты добросовестных приобретателей имущества, в том числе связанные со сроками исковой давности", – сообщил представитель Минфина.