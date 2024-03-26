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26 марта 2024 года 08:43

IT-компании готовы вложиться в разработчиков операционных систем

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Сергей Бобылев/ТАСС
Сергей Бобылев/ТАСС
26 марта. FINMARKET.RU - Крупнейшие российские IT-компании обсуждают покупку российских разработчиков операционных систем (ОС), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на IT-рынке.

Среди заинтересованных компаний собеседники издания называют "МТС" , VK, "Ростелеком" и "Росатом". По словам собеседников газеты, переговоры идут с компаниями "Базальт СПО", "Астра", "Ред Софт" и НТЦ ИТ РОСА. Источник среди разработчиков ОС подтвердил изданию факт переговоров о продаже компании крупной IT-организации, не раскрыв деталей.

Один из собеседников газеты пояснил, что крупные холдинги "создают собственные экосистемы IT-продуктов, которые будут неполными без ОС в портфеле". Разработчику ОС приобретение крупным холдингом будет только в плюс: он получает доступ к финансированию, полага.n экспертs.

Глава НП "Руссофт" Валентин Макаров связывает интерес крупных российских IT-холдингов к разработчикам ОС с импортозамещением, появлением новых обязательств для критической информационной инфраструктуры (КИИ) по переходу на российские решения, а также с планами компаний создавать собственную электронику.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  IT-компании,  разработчики,  ПО

 
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