IT-компании готовы вложиться в разработчиков операционных систем

26 марта. FINMARKET.RU - Крупнейшие российскиеобсуждают покупку российских разработчиков операционных систем (ОС), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на IT-рынке.

Среди заинтересованных компаний собеседники издания называют "МТС" , VK, "Ростелеком" и "Росатом".словам собеседников газеты, переговоры идут с компаниями "Базальт СПО", "Астра", "Ред Софт" и НТЦ ИТ РОСА. Источник среди разработчиков ОС подтвердил изданию факт переговоров о продаже компании крупной IT-организации, не раскрыв деталей.

Один из собеседников газеты пояснил, что крупные холдинги "создают собственные экосистемы IT-продуктов, которые будут неполными без ОС в портфеле". Разработчику ОС приобретение крупным холдингом будет только в плюс: он получает доступ к финансированию, полага.n экспертs.

Глава НП "Руссофт" Валентин Макаров связывает интерес крупных российских IT-холдингов к разработчикам ОС с импортозамещением, появлением новых обязательств для критической информационной инфраструктуры (КИИ) по переходу на российские решения, а также с планами компаний создавать собственную электронику.