В России в 18 раз снизился оборот серых SIM-карт

26 марта. FINMARKET.RU - Оборот серых SIM-карт в РФ снизился в 18 раз — по итогам 2023 года, согласно данным Роскомнадзора, власти изъяли около 4 тыс. таких "симок". В то время как в 2022-м, следовало из данных службы, их было 74 тыс., пишут "Известия", ссылаясь на данные ведомства.

Снижение нелегальных продаж подтверждают эксперты отрасли, объясняя его ужесточением законодательства. Но проблема пока полностью не решена — на сером рынке присутствуют SIM-карты всех крупных российских мобильных операторов. Бизнес отмечает, что работает в рамках закона и к таким продажам отношения не имеет.

В МТС отметили, что позитивная тенденция по сокращению серых "симок" наблюдается не один год.

Сокращение оборота серых SIM-карт — следствие ужесточения законодательства: в первую очередь это связано с тем, что операторов обязали верифицировать пользователей уже купленных и используемых "симок", отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Кроме того, внутренние практики ужесточили и связисты: введены лимиты на отпуск карт одному и тому же дилеру, а также ограничиваются розничные продажи в подозрительных случаях, добавил он.

При этом эксперт считает, что сама проблема существования серого товара в том, что сотовые операторы никак не могут контролировать всех своих дилеров: связисты предоставляют продавцам SIM-карты, а те в ответ — паспортные данные абонентов, которые крайне сложно перепроверить. По его словам, потом эти карты всплывают у мошенников, спамеров, в черных контакт-центрах, на бот-фермах. Поэтому изъятие таких носителей до начала их использования — совершенно правильная и необходимая практика, считает эксперт.

"Серые SIM-карты появляются благодаря недобросовестным дилерам и субдилерам", — согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

По его мнению, проблему мог бы решить запрет на продажу "симок" где бы то ни было, кроме салонов связи и крупных торговых сетей. Если в населенном пункте не представлены такие точки продаж, следует проработать практику саморегистрации пользователей с помощью дистанционных технологий, резюмировал эксперт.