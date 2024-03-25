Доля сбережений россиян в юанях продолжает расти

25 марта. FINMARKET.RU - Доля сбережений россиян в китайской валюте продолжает расти: этому способствуют и относительно высокие ставки по юаневым вкладам, и возможность диверсификации. Как отмечают опрошенные "Российской газетой" банки, юань и дальше будет вытеснять евро и доллары из валютной структуры депозитов. Уже сейчас его доля превышает четверть в некоторых кредитных организациях, а к концу года может достичь половины, не исключают эксперты.

По словам руководителя продуктов и сервисов банка "ДОМ.РФ" Никиты Казанцева, доля валютных вкладов в общей структуре привлеченных депозитов не изменилась: она по-прежнему составляет в банке порядка 1%. Но в валютном распределении произошли изменения. "Наблюдается тенденция увеличения доли юаней в валютном привлечении: с начала года она выросла с 11% до 26%", - указывает эксперт.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ВТБ, китайскаязанимает более трети от общего объема розничных валютных вкладов: в банке на нее приходится 13,6 млрд. Однако спрос на такие продукты преимущественно формируют состоятельные клиенты. Объем юаневых вкладов будет увеличиваться и дальше, как прогнозируют в банке, до 23 млрд к концу 2024 года, или в 1,8 раза. "Доля юаня в валютных вкладах банка достигнет 50%", - полагают в ВТБ.

С 2022 года объем средств граждан в дружественных валютах, размещенных в банках, устойчиво растет, сообщил "РГ" Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ. В декабре приток средств в банки в этих валютах резко увеличился - на 32% к ноябрю. При этом в январе положительная динамика сохранилась, следует из данных регулятора. И как отмечают в ВТБ, объем средств граждан в китайской валюте увеличился в прошлом году почти в полтора раза в целом по российской банковской системе.

Аналитики ЦБ указывают, что повышение спроса происходит на фоне замещения доллара США в структуре валютных депозитов населения. Хотя он по-прежнему лидирует: на американскую валюту приходилось порядка 58% в конце 2023 года. Суммарно валютизация вкладов физических лиц тогда составила 8,4%, в январе - 8,9%.