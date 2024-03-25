Торговые центры в РФ усиливают охрану

После теракта 22 марта 2024 г. в подмосковном "Крокус сити холле" торговые центры (ТЦ) усилили охрану на входах (добавили охранников, снабдили их спецсредствами, в частности резиновыми дубинками), провели инструктажи с сотрудниками, а также тренировочные эвакуации, рассказал "Ведомостям" вице-президент Союза торговых центров (СТЦ, объединяет 800в России) Павел Люлин. ТЦ также дополнительно протестировали работу систем обеспечения эвакуации (световые табло, разблокировка дверей и остановка эскалаторов), речевого оповещения, говорит он.

Сейчас антитеррористические мероприятия в ТЦ находятся в зоне ответственности владельца молла и управляющей компании. Обязательным требованием является разработка паспорта безопасности (в соответствии с постановлением правительства РФ от 19 октября 2017 г. № 1273), а также обеспечение объекта системами видеонаблюдения, освещения, оповещения и управления эвакуацией, говорится в руководстве по антитеррору, распространенном СТЦ по ТЦ в субботу, 23 марта. Документ опирается на российскую и иностранную практику и позволит выявить разведку перед атакой, разработать алгоритм действий при ЧС и проверить работу критически важного оборудования, поясняет Люлин.

"Сейчас в приоритете усиление охраны, взаимодействие с силовыми структурами, совместное патрулирование, тщательный осмотр ТЦ в течение дня и после закрытия", – добавил генеральный директор компании "Этерна" Дмитрий Томилин.

Многие крупные ТЦ закрылись раньше времени в пятницу. Кроме того, ТЦ в эти выходные отменили развлекательные и праздничные мероприятия. Продажи в разных торговых сетях, по данным Томилина, в субботу, 23 марта, упали от 10 до 35% по сравнению со средними значениями.