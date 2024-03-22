За 2,5 месяца в сеть утекла почти половина объема украденных в 2023 г. данных

22 марта. FINMARKET.RU - За первые 2,5 месяца т. г. в сеть утекли170 компаний, что составляет 40% от всего количества зарегистрированных инцидентов в 2023 г., рассказал "Ведомостям" представитель ГК "Солар". По его словам, речь идет об утечках, обнаруженных в открытых источниках. Количество опубликованных данных составило 450 млн строк, среди них 27,7 млн скомпрометированных e-mail и 137 млн телефонных номеров. За весь 2023 год специалисты ГК "Солар" выявили 420 инцидентов скомпрометированных данных, связанных с утечками конфиденциальной информации российских компаний.

Рост числа атак с начала 2024 г. подтвердили представители F.A.C.C.T. (бывшая Group IB) и "Софтлайна", но этизафиксировали лишь порядка 80 утечек с начала года. Как отметила эксперт F.A.С.С.T. Дарья Городилова, популярной целью хакеров стали компании в сфере розничной торговли.

Также злоумышленники регулярно атакуют финсектор, подчеркнула Городилова: "Недавно произошла целая серия публикаций утечек микрофинансовых организаций (МФО), в результате которых в открытом доступе оказалось несколько миллионов строк пользовательской информации".

Ведущий специалист отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity (входит в группу "Софтлайн") Максим Грязев подтвердил, что в конце февраля - начале марта резко возросло число утечек среди различных МФО. Представитель отраслевого союза микрофинансовых организаций СРО "МиР" сообщил, что СРО не располагает подтвержденной информацией о таких утечках.