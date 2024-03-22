Весной могут легализовать деятельность "белых" хакеров

22 марта. FINMARKET.RU - "Белым" хакерам облегчат работу — законопроект о легализации таких взломщиков в ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщают "Известия". Им разрешат проводить тестирование информационных систем компаний и организаций в случае такого запроса от них. Речь идет о внесении изменений в статью 16 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Понятие Bug Bounty (поиск уязвимостей в ПО) до сих пор не было введено в правовое поле, теперь это значительно расширит спектр работы с программами и избавит таких специалистов от риска уголовной ответственности, считают эксперты.

Депутаты рассчитывают на рассмотрение документа нижней палатой парламента до конца весенней сессии. В Минцифры подтвердили bplfyb., что участвуют в обсуждении инициативы.

В документе говорится, что испытания на уязвимости проводятся как в форме тестирования на проникновение в информационную систему, при котором заказчик поручает исполнителю отработать различные сценарии, так и продемонстрировать практическую возможность реализации определенных угроз информационной безопасности. Также тесты могут быть реализованы в форме уже действующей программы Bug Bounty, когда заказчик предлагает провести такую работу сторонним специалистам.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Антона Немкина, сегодня услугами "белых" хакеров уже пользуются некоторые компании В России существуют определенные риски для работы добросовестных взломщиков, поэтому они с осторожностью выходят из тени.