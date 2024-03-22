Маркировка товаров пополнила российский бюджет на 471 млрд руб.

22 марта. FINMARKET.RU -товаров помогла пополнить российскийна 470,8 млрд руб., рассказали "Российской газете" в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор госсистемы маркировки "Честный знак"). Это стало возможным за счет вытеснения контрафактной продукции и увеличения производства легальными производителями. Они больше продают, больше зарабатывают и больше платят налогов при сохранении прежних цен на товары.

Как сообщили в ЦРПТ, ключевой фискальный эффект был получен благодаря маркировке табачной продукции - он оценивается в 245,9 млрд рублей. При этом, обеление рынка, которое прослеживается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 11%. За время внедрения системы в стране было закрыто 45 нелегальных табачных фабрик, а 18 производств легализовалось.

Фискальный эффект от маркировки парфюма оценивается в 5,5 млрд рублей. Здесь обеление рынка составило 37%. Повышение качества - рост числа товаров с подлинными документами - декларациями или сертификатами соответствия превысил 93%. Фискальный эффект от маркировки товаров легкой промышленности составил 37,2 млрд рублей, обеление рынка - 33%. Повышение качества превысило 62%.

Фискальный эффект от маркировки в молочной отрасли оценивается в 57,4 млрд рублей, а от маркировки обуви - в 47,4 млрд рублей. При этом, обеление рынка составило 56%. Что же касается повышения качества (рост числа товаров с подлинными документами - декларациями или сертификатами соответствия составил почти 98%.

"Прирост поступлений в бюджеты России обусловлен обелением рынков после внедрения государственной системы маркировки "Честный знак". За счет ухода с рынка контрафактной продукции наращивают свои объемы продаж и производства легальные производители, соответственно компании больше продают и больше зарабатывают при сохранении прежних цен на товары. Как следствие - платят больше налогов. Есть и мультипликативный эффект за счет НДФЛ, НДС и других платежей", - рассказал "РГ" заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Эксперт уверен, что положительный фискальный эффект от внедрения маркировки в России продолжится.