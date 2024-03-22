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22 марта 2024 года 09:44
Маркировка товаров пополнила российский бюджет на 471 млрд руб.
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Сергей Савостьянов/ТАСС
22 марта. FINMARKET.RU - Маркировка товаров помогла пополнить российский бюджет на 470,8 млрд руб., рассказали "Российской газете" в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор госсистемы маркировки "Честный знак"). Это стало возможным за счет вытеснения контрафактной продукции и увеличения производства легальными производителями. Они больше продают, больше зарабатывают и больше платят налогов при сохранении прежних цен на товары. Как сообщили в ЦРПТ, ключевой фискальный эффект был получен благодаря маркировке табачной продукции - он оценивается в 245,9 млрд рублей. При этом, обеление рынка, которое прослеживается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 11%. За время внедрения системы в стране было закрыто 45 нелегальных табачных фабрик, а 18 производств легализовалось. Фискальный эффект от маркировки парфюма оценивается в 5,5 млрд рублей. Здесь обеление рынка составило 37%. Повышение качества - рост числа товаров с подлинными документами - декларациями или сертификатами соответствия превысил 93%. Фискальный эффект от маркировки товаров легкой промышленности составил 37,2 млрд рублей, обеление рынка - 33%. Повышение качества превысило 62%. Фискальный эффект от маркировки в молочной отрасли оценивается в 57,4 млрд рублей, а от маркировки обуви - в 47,4 млрд рублей. При этом, обеление рынка составило 56%. Что же касается повышения качества (рост числа товаров с подлинными документами - декларациями или сертификатами соответствия составил почти 98%. "Прирост поступлений в бюджеты России обусловлен обелением рынков после внедрения государственной системы маркировки "Честный знак". За счет ухода с рынка контрафактной продукции наращивают свои объемы продаж и производства легальные производители, соответственно компании больше продают и больше зарабатывают при сохранении прежних цен на товары. Как следствие - платят больше налогов. Есть и мультипликативный эффект за счет НДФЛ, НДС и других платежей", - рассказал "РГ" заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. Эксперт уверен, что положительный фискальный эффект от внедрения маркировки в России продолжится.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, тоары, маркировка, бюджет, доходы
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