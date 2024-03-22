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Рубль не изменился к доллару и евро на ожидаемом решении ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 16%
22 марта 2024 года 09:15
Цена денег для заемщиков бьет рекорды
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Артем Коротаев/ТАСС
22 марта. FINMARKET.RU - Полная стоимость кредитов в сегменте кредитов наличными к 1 марта т.г. составила 31,4% годовых, установив многолетний рекорд. Это следует из данных БКИ "Скоринг бюро", пишет "Коммерсант". В результате показатель превысил результат марта 2022 года, когда ПСК составляла 30,7% годовых, а ключевая ставка - 20% (в настоящее время 16%). Более того, нынешний результат является максимальным с четвертого квартала 2014 года (доступные поквартальные данные на сайте Банка России). По данным "Скоринг бюро", показатель ПСК по кредитам наличными уверенно растет с июля 2023 года, когда ЦБ начал поднимать ключевую ставку. Однако с декабря ключевая ставка сохраняется без изменений (16%), тогда как ПСК выросла на 1,5 п. п. "Изменение средней ставки по вновь выдаваемым кредитам - это инерционный процесс. Решения по заявкам на кредиты могли быть приняты кредиторами еще в период предполагаемого роста ключевой ставки, а потребители только сейчас получают кредиты по ранее принятым решениям, что и приводит к росту среднего значения ПСК", - поясняет гендиректор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин. Как полагают эксперты, динамика могла быть связана с отменой регулятором ограничения ПСК для сегмента.
Опубликовано Финмаркет
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