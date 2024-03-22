Власти ужесточат контроль за стандартами производителей продукции

22 марта. FINMARKET.RU - Власти намерены ужесточитьза стандартами производства всей продукции.

Минпромторг, Минфин и Росстандарт одобрили законопроект, который обяжет производителей отправлять на экспертизуи технические условия (ТУ), по которым они изготавливают свои товары, пишут "Известия"

Еще в конце 2023 года группа депутатов "Единой России" во главе с Надеждой Школкиной внесла в Госдуму поправки в закон о стандартизации. Парламентарии предложили обязать производителей отправлять на экспертизу в Росстандарт внутренние стандарты и техусловия, на которые компании опираются при изготовлении продукции. Это следует делать в том случае, если изготовители публично заявляют об использовании этих правил (маркировка на упаковке, упоминание стандартов в декларациях о соответствии и другие документы).

В пояснительной записке говорится, что в первую очередь это касается пищевых товаров. Значительная часть товаров производится именно по внутренним стандартам или по техусловиям самих изготовителей - их доля составляет 40%. По мнению депутатов, "если производитель изготавливает продукцию в соответствии с ГОСТом и заявляет об этом, например, на упаковке, он несет за это ответственность". В случае с собственными стандартами и техническими условиями такой ответственности нет, отметили парламентарии.

Чтобы исключить правовую неопределенность, а также повысить доверие потребителей к безопасности и качеству товаров, которые сделаны по внутренним стандартам и техусловиям, депутаты и предложили такой законопроект, сказано в пояснительной записке.

"Правительство концептуально поддерживает необходимость совершенствования подходов, которые направлены на повышение качества и безопасности продукции", - говорится в проекте отзыва кабмина, его подготовил Минпромторг.

С проектом отзыва не согласились в Минэкономразвития: закон о стандартизации актуален для отечественной продукции, значит, депутатская инициатива не коснется зарубежных товаров. Это создаст дополнительную нагрузку на наши компании и поставит их в неравные условия с зарубежными, говорится в документах министерства.

В пресс-службе Минпромторга "Известиям" отметили, что направили в кабмин предложения о доработке законопроекта депутатов, в частности, в этих моментах. При этом, как конкретно должен быть доработан документ, чтобы убрать эти противоречия, в министерстве не уточнили.

Против законопроекта выступили некоторые представители отрасли. Внутренние стандарты и техусловия - достаточно формальные документы, которые редко содержат в себе рецептуры продукции. Чаще это сведения о пищевой ценности и параметры безопасности, которые компании берут из технических регламентов (обязательны к исполнению в ЕАЭС). Об этом говорится в письме 9 ведущих ассоциаций производителей продуктов (среди них - "Русбренд", "Союзмолоко", Национальная мясная ассоциация) в Минпромторг, Минэкономразвития и Госдуму.