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21 марта 2024 года 10:21
Какой должны быть ставка по ипотеке - Хуснуллин
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Сергей Фадеичев/ТАСС
21 марта. FINMARKET.RU - Чтобы снижать цены на недвижимость, нужно расширять предложение, заявил в интервью "Ведомостям" вице-премьер Марат Хуснуллин. Он добавил, что в России нехватка земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой. "Для этого мы расширяем градостроительный потенциал - утверждаем проекты планировки территорий либо правила изменения землепользования и застройки", - отметил Хуснуллин. Он уточнил, что программы семейной и дальневосточной ипотеки будут продлены, как и в новых регионах. Кроме того, надо отработать вопрос по развитию ипотеки в населенных пунктах с малым инвестиционным спросом. Вице-премьер считает, что льготная ипотека как инструмент себя оправдала. "Жители России за прошлый год профинансировали новое строительство на 8 трлн рублей. Поэтому государство поддерживает спрос. (...) Кроме того, все это очень сильно влияет на демографию. (...) Мое мнение, а я всегда говорил это, но повторюсь еще раз: ставка по ипотеке должна быть 5%", - сказал Хуснуллин.
Опубликовано Финмаркет
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Istina 21.03.2024
Ставка по всем видам кредитов должна быть 2 %, чтобы пользовались те, кто нуждается в дополнительных средствах.
Istina 21.03.2024
Льготная ипотека это интерес строительного рынка и его кураторов. В зависимости от того кто управляет этим рынком, сдвигается интерес, расширяется выгода.
gocha 21.03.2024
Льготная ипотека не всегда приводит к снижению цен на жильё. Часто результат прямо обратный.
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