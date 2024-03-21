Какой должны быть ставка по ипотеке - Хуснуллин

21 марта. FINMARKET.RU - Чтобы снижать цены на недвижимость, нужно расширять предложение, заявил в интервью "Ведомостям" вице-премьер Марат Хуснуллин. Он добавил, что в России нехватка земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой. "Для этого мы расширяем градостроительный потенциал - утверждаем проекты планировки территорий либо правила изменения землепользования и застройки", - отметил Хуснуллин.

Он уточнил, что программы семейной и дальневосточной ипотеки будут продлены, как и в новых регионах. Кроме того, надо отработать вопрос по развитию ипотеки в населенных пунктах с малым инвестиционным спросом.

Вице-премьер считает, что льготнаякак инструмент себя оправдала. "Жители России за прошлый год профинансировали новое строительство на 8 трлн рублей. Поэтому государство поддерживает спрос. (...) Кроме того, все это очень сильно влияет на демографию. (...) Мое, а я всегда говорил это, но повторюсь еще раз:по ипотеке должна быть 5%", - сказал Хуснуллин.