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21 марта 2024 года 10:09

Ритейл просит ужесточить условия ввоза иностранных товаров

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Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС
21 марта. FINMARKET.RU - Федеральные ритейлеры просят сократить норматив беспошлинной торговли — порог в €1 тыс. должны пересмотреть к 1 апреля, пишут "Известия". В обращении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в правительство говорится, что внутренний рынок уже насыщен иностранными товарами и стимулировать зарубежных производителей не надо. Мнения министерств разделились: Минфин и Минэкономразвития выступают за снижение порога до €200, Минпромторг, ФАС и Минцифры считают, что если снижение и должно быть, то постепенным — например, до €500.

В марте 2022 года в России временно повысили порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных онлайн-магазинах, в пять раз — до €1 тыс. Власти это сделали для того, чтобы избежать дефицита товаров первой необходимости в период санкций.

В АКОРТ полагают, что эта цель уже достигнута. Поэтому ассоциация обратилась к вице-премьеру Алексею Оверчуку с тем, чтобы власти далее не поддерживали порог на таком высоком уровне.

"Просим поддержать просьбу АКОРТ о возвращении деийствия беспошлинного ввоза товаров для физлиц в €200 с 1 апреля 2024 года", — говорится в письме организации, с которым ознакомились "Известия".

В документе отмечается, что с 2022 года ситуация серьезно изменилась: российские предприятия адаптировались к введенным санкциям, заработал механизм параллельного импорта, налажены поставки по разным транспортным коридорам. А отечественные производители товаров народного потребления нашли новых поставщиков сырья, материалов и оборудования. Теперь же получится, что "продление действия повышенного порога фактически простимулирует зарубежных производителей", считают в АКОРТ.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  ритейл,  торговля,  пошлина


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