Рейтинг банков может стать основным критерием доступа к госпрограммам

21 марта. FINMARKET.RU - Кредитныйбанков может стать основным критерием доступа к государственным программам. Законопроект о рейтингах находится на рассмотрении в Госдуме, рассказал "Российской газете" председатель Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Парламентарий полагает, что таким образом небольшие кредитные учреждения, зачастую неотключенные от SWIFT, смогут смело конкурировать с гигантами рынка на более выгодных для себя условиях.

"Мы сейчас в Госдуме рассматриваем законопроект о рейтингах, по которому основным критерием доступа к госфинансированию предлагается сделать кредитный рейтинг", - отметил Аксаков. Также предполагается подготовить законопроект, которым будет введен исключительно заявительный порядок участия финансовых учреждений в программах субсидирования из средств бюджета при соответствии общим установленным требованиям.

По мнению депутата, нужно снять ограничения для участия банков в программах льготного кредитования, по которым установлены критерии по капиталу и (или) кредитному рейтингу, по наличию определенного вида лицензии и т.д. Под такие критерии подпадают преимущественно крупные

Для участия в промышленной ипотеке активы должны быть не менее 100 млрд руб. и уровень рейтинга ААА (наивысшая рейтинговая категория). В результате по таким критериям было отобрано лишь 16 крупных банков. В прошлом году было принято три постановления правительства, касающихся реформирования требований к госпрограммам. Весь этот год будет переходным периодом. "В частности, новый подход, предполагает, что такие дополнительные критерии как капитал, наличие опыта участия в программах и т.п. должны быть исключены. А если отбор, то только по рейтингу. Никаких дополнительных условий", - считает парламентарий.

Важно уточнить и правила госпрограмм, уверен депутат. Препятствием для участия малых банков являются завышенные требования к минимальному размеру кредита при небольшой величине выделенного лимита. Или, например, ставится условие подключится к какой-нибудь дорогостоящей системе, которая банку не нужна.