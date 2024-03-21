"Синие воротнички" отказывают работодателям из-за невысокой зарплаты

21 марта. FINMARKET.RU - Многие специалисты из категории "синих воротничков" отказываются от предложений о работе из-за недостаточно высокой оплаты труда, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Talantix.

Прирост зарплат этой, по словам многих работодателей, дефицитной категории сотрудников пока отстает от запросов и воспринимается недостаточным, хотя в цифрах для многих из них он, как следует из статистики hh.ru, за последний год обогнал прирост зарплат по экономике в целом. С отказами от трудоустройства из-за зарплаты чаще всего сталкиваются компании, которые относятся к секторам "добыча полезных ископаемых", "IT-технологии и связь", "наука и образование", "энергетика" и "финансы, страхование".

Как отмечают аналитики, в целом недостаточный уровень зарплаты в 2023 году становился причиной отказа от предложения работодателя в 3% случаев — и занимал пятое место в рейтинге факторов, которые повлияли на несостоявшееся трудоустройство (на первом — требования к квалификации). По сравнению с 2022 годом доля таких ситуаций снизилась на 0,8 п. п., то есть на 26% — это примерно соответствует приросту зарплатных предложений, который фиксирует hh.ru: медианная, которую указывают в вакансиях работодатели, в первом квартале 2024 года выросла год к году на 34% и составила 60 тыс. руб.