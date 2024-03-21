Минтруд создаст структуру для целевого набора иностранных работников

21 марта. FINMARKET.RU - Министерство труда и соцзащиты предлагает создать публично-правовую компанию (ППК) для целевого организованного набора иностранных сотрудников и доработать его механизм в пользу большей защищенности российских работодателей. Соответствующий проект поправок в закон о правовом положении иностранных граждан введомство разместило на портале нормативных правовых актов, пишут "Ведомости". За счет оргнабора к 2030 году планируется трудоустроить 300 000 иностранцев.

ППК будет выполнять роль кадрового центра для российских компаний - взаимодействовать с работодателями, подбирать и тестировать кандидатов. При этом работодатели будут обязаны платить за своих иностранных работников налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа за патент.

В законе также предлагается добавить новую ст. 13.8 (особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами в порядке целевого организованного набора). В ней отмечается, что привлечение по целевому оргнабору – приоритетный «механизм осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами». Координатором целевого оргнабора будет Роструд, следует из п. 2 данной статьи.

Работодатели, как следует из материалов к законопроекту, получат преимущества за счет привлечения иностранных квалифицированных кадров и привязки их к себе. Срок временного пребывания иностранца, приехавшего в Россию в рамках целевого оргнабора, будет определяться периодом действия выданного разрешения на работу (проект дополняет п. 1 ст. 5). По оргнабору разрешение выдадут на срок действия трудового договора, но не более двух лет, согласно п. 5 ст. 13.8.